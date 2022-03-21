Тарханов: у ЦСКА сейчас один из сильнейших составов в России

Российский тренер Александр Тарханов отреагировал на победу московского ЦСКА над казанским «Рубином» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мне ЦСКА очень понравился. Атака у них просто супер. Я, конечно, удивился такому разгромному результату. «Рубин» всё-таки команда сильная», — цитирует Тарханова Euro-Football.

По мнению специалиста, казанский клуб не сыграл слишком плохо, просто ЦСКА был очень хорош. При это он отметил, что обычно «Рубин» не проигрывает с такой разницей в счёте.

«Все новички ЦСКА очень хороши. Думаю, сильнее легионеры только у «Зенита» (и то ещё посмотрим)», — добавил Тарханов.

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев. Это самая крупная победа ЦСКА над «Рубином» в чемпионате России.

По итогам 22-го тура РПЛ ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 42 очка. «Рубин» — десятый (25 очков).

Ранее сообщалось, что РФС может ужесточить наказания и штрафы за оскорбление судей.