СЭ: РФС может ужесточить наказания и штрафы за оскорбление судей

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Российский футбольный союз (РФС) может внести корректировки в систему штрафов и ужесточить наказания за оскорбление арбитров.
СЭ: РФС может ужесточить наказания и штрафы за оскорбление судей
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

По решению исполкома РФС в дисциплинарный регламент могут быть внесены поправки, касающиеся рецидивов — повторных нарушений против официальных лиц матчей, сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что за повторное нарушение правил футболист или сотрудник клуба может быть дисквалифицирован на восемь матчей, а штраф составит от 400 тыс. до 1 млн рублей.

Напомним, что матч 21-го тура РПЛ с участием «Рубина» и «Ростова» запомнился громким судейским скандалом. Главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий остался недоволен работой Виталия Мешкова и жёстко раскритиковал его.

Ранее ЦСКА одержал самую крупную победу в РПЛ над «Рубином».

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