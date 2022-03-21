ЦСКА одержал самую крупную победу в РПЛ над «Рубином»

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В матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА разгромил казанский «Рубин».
ЦСКА одержал самую крупную победу в РПЛ над «Рубином»
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев. Таким образом, эта победа стала для ЦСКА самой крупной над «Рубином» в чемпионате России.

Голами в составе ЦСКА отметились Юсуф Языджи (4', 67', 86), Жан-Филипп Гбамен (11'), Хесус Медина (24') и Хорхе Карраскаль (26'). Единственный мяч в составе «Рубина» забил Константин Кучаев.

По итогам 22-го тура РПЛ ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 42 очка. «Рубин» — десятый (25 очков).

Ранее сообщалось, что Смолов вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории РПЛ.

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