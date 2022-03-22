Президент ФК «Урал» заявил, что он против отказа от госфинансирования

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал возможную отмену государственного финансирования клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я против отказа от госфинансирования. У больших клубов у нас тоже госкомпании. Зачем они тратят большие деньги на футбол? Хозяин — барин. Это имиджевая составляющая, может быть», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

«Урал» (20 очков) по итогам 22 туров занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате «Зенит» (48).

Ранее владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий поделился мнением о государственном финансировании российских футбольных клубов.