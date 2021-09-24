Галицкий высказался о госфинансировании российских клубов

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Владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий поделился мнением о государственном финансировании российских футбольных клубов.
Галицкий высказался о госфинансировании российских клубов
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Есть объективная реальность, так сложился рынок. Невозможно за короткий срок всё переделать. Что должно произойти с «Газпромом», чтобы он прекратил финансировать «Зенит»? Или с «Лукойлом», чтобы он перестал спонсировать «Спартак»? Пропадёт интерес? Как это возможно? Это не такие деньги для них, чтобы не финансировать. Если закроется госфинансирование, что останется от лиги?» — сказал Галицкий в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

По мнению владельца краснодарского клуба, нельзя резко отказываться от финансирования.

«Спорт — это важная составляющая нации, а футбол — самый любимый вид. Зарубить финансирование завтра можно, но в больших системах нельзя. Надо действовать по-другому. В России наконец-то появляются спонсоры — букмекерские конторы. В этом году они придут со сказочным предложением о титульном спонсорстве. У нас появились разговоры о правах и конкуренции. Потихоньку всё приходит в баланс», — сказал он.

Ранее Галицкий рассказал, как изменится система управления «Краснодаром».

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