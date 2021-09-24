Галицкий рассказал, как изменится система управления «Краснодаром»

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Владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий ответил на вопрос, отошёл ли он от оперативного управления клубом.
Галицкий рассказал, как изменится система управления «Краснодаром»
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Не могу сказать, что отошёл от оперативного управления. Просто я не могу находиться там физически. Сейчас мы работаем над тем, чтобы структура клуба изменилась», — сказал Галицкий в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

По его мнению, клуб не должен зависеть от одного человека.

«Я сейчас работаю над тем, чтобы бюджет в 50—70 млн был без меня и чтобы школа могла финансироваться без меня. Думаю, к марту — апрелю мы закончим все эти процессы. Финансирование будет идти моими деньгами, но уже без меня», — сказал он.

«Краснодар» был создан в 2008 году. Со дня основания президентом клуба является Галицкий.

Ранее Галицкий сообщил, что не может посещать матчи «Краснодара» из-за болезни.

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