Галицкий рассказал, как изменится система управления «Краснодаром»

Владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий ответил на вопрос, отошёл ли он от оперативного управления клубом.

«Не могу сказать, что отошёл от оперативного управления. Просто я не могу находиться там физически. Сейчас мы работаем над тем, чтобы структура клуба изменилась», — сказал Галицкий в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

По его мнению, клуб не должен зависеть от одного человека.

«Я сейчас работаю над тем, чтобы бюджет в 50—70 млн был без меня и чтобы школа могла финансироваться без меня. Думаю, к марту — апрелю мы закончим все эти процессы. Финансирование будет идти моими деньгами, но уже без меня», — сказал он.

«Краснодар» был создан в 2008 году. Со дня основания президентом клуба является Галицкий.

Ранее Галицкий сообщил, что не может посещать матчи «Краснодара» из-за болезни.