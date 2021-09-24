Галицкий сообщил, что не может посещать матчи «Краснодара» из-за болезни

Владелец футбольного клуба «Краснодара» Сергей Галицкий объяснил, почему перестал ходить на матчи команды.

«Да, я три матча пропустил. Это не секрет для краснодарцев: я болею и, к сожалению, у меня такой период в жизни, что не могу регулярно посещать домашние встречи. Не могу столько общаться с клубом, сколько необходимо президенту. Но это жизнь — ты не всегда являешься хозяином своей судьбы. Я не в той форме, поэтому некоторые игры пропускаю», — сказал Галицкий в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Владелец краснодарского клуба не стал сообщать подробностей своей болезни.

«Я сказал о болезни только потому, что я общественная фигура. Не хотел бы об этом говорить, но болельщики должны знать, что на одном человеке история «Краснодара» не должна заканчиваться. Этим мы ограничимся», — сказал он.

После восьми туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» набрал 13 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» победил грозненский «Ахмат» во встрече восьмого тура РПЛ.