«Краснодар» обыграл «Ахмат» в восьмом туре РПЛ
- @akhmatgrozny
Встреча, проходившая на «Ахмат-Арене», завершилась победой гостей со счётом 2:0.
Забитыми мячами отметились Реми Кабелла и Владимир Ильин.
С 65-й минуты встречи хозяева играли в меньшинстве из-за удаления Зорана Нижича.
«Краснодар» набрал 13 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» остался на 11-й строчке. В активе клуба из Грозного — девять очков.
Ранее «Крылья Советов» победили «Ростов» в матче РПЛ с шестью голами.