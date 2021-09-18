«Краснодар» обыграл «Ахмат» в восьмом туре РПЛ

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В матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» на выезде одержал победу над «Ахматом».
«Краснодар» обыграл «Ахмат» в восьмом туре РПЛ
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Встреча, проходившая на «Ахмат-Арене», завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Забитыми мячами отметились Реми Кабелла и Владимир Ильин.

С 65-й минуты встречи хозяева играли в меньшинстве из-за удаления Зорана Нижича.

«Краснодар» набрал 13 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» остался на 11-й строчке. В активе клуба из Грозного — девять очков.

Ранее «Крылья Советов» победили «Ростов» в матче РПЛ с шестью голами.

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