Президент РПЛ Хачатурянц: мы хотим вернуть пиво на стадионы

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц заявил о намерении отменить запрет на употребление пива на стадионах.

«Мы хотим вернуть пиво на стадионы. Это не является для меня стоп-фактором по безопасности. Оно должно вернуться, но это не решение первой недели. Мы обсуждали весну-осень, обсуждали все возможные плюсы», — цитирует Хачатурянца «Чемпионат».

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. 13 декабря 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о снятии запрета.

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