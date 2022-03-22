Президент РПЛ Хачатурянц: мы хотим вернуть пиво на стадионы

Короткая ссылка
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц заявил о намерении отменить запрет на употребление пива на стадионах.
Президент РПЛ Хачатурянц: мы хотим вернуть пиво на стадионы
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Мы хотим вернуть пиво на стадионы. Это не является для меня стоп-фактором по безопасности. Оно должно вернуться, но это не решение первой недели. Мы обсуждали весну-осень, обсуждали все возможные плюсы», — цитирует Хачатурянца «Чемпионат».

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. 13 декабря 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о снятии запрета.

Заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС) состоится 23 марта.

Ранее в ЦСКА сообщили, что Акинфеев продлит контракт с клубом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить