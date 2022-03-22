В ЦСКА сообщили, что Акинфеев продлит контракт с клубом

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб продлит контракт с вратарём Игорем Акинфеевым.

«Встречался на днях с ним, абсолютно всё согласовано. В случае с Игорем это не та история, когда всё должно быть на бумаге», — цитирует Бабаева «Чемпионат».

Акинфеев дебютировал в ЦСКА в 17 лет в 2003 году. Голкипер стал в составе армейской команды шестикратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА. Он также шесть раз выигрывал Кубок России.

ЦСКА (42 очка) занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Лидирует в чемпионате «Зенит» (48).

Ранее «Спартак» публично выступил против расширения РПЛ.