Жирков высказался по поводу возможного расширения РПЛ
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«Сейчас на российский футбол большое влияние оказывают санкции, и расширение лиги видится хорошим выходом, чтобы заполнить свободные календарные даты и увеличить количество игр», — цитирует Жиркова «Чемпионат».
Он также добавил, что по многим клубам ударил отъезд легионеров. По мнению Жиркова, многие лишились лидеров, спортивный принцип нарушен, поэтому логично сохранить все клубы в РПЛ по окончании сезона-2021/22.
Ранее президент РПЛ Ашот Хачатурянц сообщил, что клубы лиги проголосовали за расширение чемпионата до 18 команд. Изменения в регламенте должны начать действовать с сезона-2022/23.
Ранее «Спартак» публично выступил против расширения РПЛ.