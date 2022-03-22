Жирков высказался по поводу возможного расширения РПЛ

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Защитник подмосковных «Химок» Юрий Жирков высказал своё мнение по поводу возможного расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.
Жирков высказался по поводу возможного расширения РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Сейчас на российский футбол большое влияние оказывают санкции, и расширение лиги видится хорошим выходом, чтобы заполнить свободные календарные даты и увеличить количество игр», — цитирует Жиркова «Чемпионат».

Он также добавил, что по многим клубам ударил отъезд легионеров. По мнению Жиркова, многие лишились лидеров, спортивный принцип нарушен, поэтому логично сохранить все клубы в РПЛ по окончании сезона-2021/22.

Ранее президент РПЛ Ашот Хачатурянц сообщил, что клубы лиги проголосовали за расширение чемпионата до 18 команд. Изменения в регламенте должны начать действовать с сезона-2022/23.

Ранее «Спартак» публично выступил против расширения РПЛ.

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