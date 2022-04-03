Антон Миранчук: в матче «Локомотива» со «Спартаком» все были в равных условиях
«Стоило ли играть в такую погоду? А почему нет? Сыграли же, все в равных условиях были», — цитирует Миранчука Sport24.
Он также выразил надежду на своё скорое возвращение на поле после травмы.
Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве. При этом начало матча было отложено на час из-за сильного снегопада.
«Локомотив» обыграл «Спартак» со счётом 1:0 благодаря голу Вильсона Изидора на 85-й минуте. Таким образом, железнодорожники набрали 37 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Красно-белые (27) находятся на десятой строчке.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» 4 апреля объявит имя нового главного тренера.