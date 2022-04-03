«Локомотив» 4 апреля объявит имя нового главного тренера

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник сообщил, когда станет известно имя нового главного тренера команды.

«Новый тренер? Объявим в понедельник. Никаких сюрпризов не будет», — цитирует Плутника Sport24.

Напомним, что после ухода Маркуса Гисдоля с поста наставника «Локомотива» исполняющим обязанности главного тренера стал бывший игрок команды Дмитрий Лоськов. При этом отмечалось, что за тренировочный процесс отвечает немецкий специалист Марвин Комппер.

Ранее спортивный директор «Спартака» Лука Каттани заявил, что «Локомотив» был лучше в минувшем матче.