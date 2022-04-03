Каттани: у «Спартака» нет оправданий, «Локомотив» был лучше

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал поражение от «Локомотива» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Нет оправданий, «Локомотив» был лучше. Погода? У меня нет слов. Такие условия были не только для нас. Работа рефери? Сейчас не время говорить о судействе. Мы можем сказать, что мы проиграли из-за судьи. Но невозможно каждый раз винить судью», — цитирует Каттани «Спорт-Экспресс».

Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве. При этом начало матча было отложено на час из-за сильного снегопада.

«Локомотив» обыграл «Спартак» со счётом 1:0 благодаря голу Вильсона Изидора на 85-й минуте. Таким образом, железнодорожники набрали 37 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Красно-белые (27) находятся на десятой строчке.

Ранее главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли заявил, что рассчитывает продолжить работу с командой.