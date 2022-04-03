Арбитр назначил пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Динамо» после подсказки VAR

Судья Алексей Сухой назначил пенальти в ворота «Краснодара» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги с «Динамо» после подсказки ассистентов VAR.

В концовке тайма арбитр назначил штрафной вблизи ворот хозяев после фола на Фёдоре Смолове. Однако после подсказки видеаоссистента было принято решение назначить пенальти. По мнению судей, Александр Черников нарушил правила внутри штрафной.

Впоследствии 11-метровый реализовал Даниил Фомин, а «Динамо» вышло вперёд — 1:0.

Встреча проходит в Краснодаре.

Ранее в «Динамо» прокомментировали слухи о возможном уходе Себастьяна Шиманьски по окончании сезона.