В «Динамо» прокомментировали слухи о возможном уходе Шиманьски по окончании сезона
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«Не видим смысла комментировать многочисленные слухи. Шиманьски вернулся из сборной, провёл тренировки, в том числе сегодня с утра, — и сейчас вместе с остальными игроками находится на пути в Краснодар на игру ближайшего тура», — приводит слова пресс-службы бело-голубых «Чемпионат».
До этого в СМИ появилась информация, что Шиманьски рассказал о своём желании покинуть клуб главному тренеру «Динамо» Сандро Шварцу.
Шиманьски перешёл в московскую команду в 2019 году. В этом сезоне он провёл 22 матча в составе «Динамо», забил шесть мячей и отдал восемь результативных передач.
Ранее сообщалось, что Шиманьски доиграет сезон в «Динамо» и уйдёт из клуба не раньше лета 2022 года.