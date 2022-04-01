В «Динамо» прокомментировали слухи о возможном уходе Шиманьски по окончании сезона

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В московском футбольном клубе «Динамо» отреагировали на информацию о возможном уходе польского полузащитника команды Себастьяна Шиманьски по окончании сезона.
В «Динамо» прокомментировали слухи о возможном уходе Шиманьски по окончании сезона
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

«Не видим смысла комментировать многочисленные слухи. Шиманьски вернулся из сборной, провёл тренировки, в том числе сегодня с утра, — и сейчас вместе с остальными игроками находится на пути в Краснодар на игру ближайшего тура», — приводит слова пресс-службы бело-голубых «Чемпионат».

До этого в СМИ появилась информация, что Шиманьски рассказал о своём желании покинуть клуб главному тренеру «Динамо» Сандро Шварцу.

Шиманьски перешёл в московскую команду в 2019 году. В этом сезоне он провёл 22 матча в составе «Динамо», забил шесть мячей и отдал восемь результативных передач. 

Ранее сообщалось, что Шиманьски доиграет сезон в «Динамо» и уйдёт из клуба не раньше лета 2022 года. 

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