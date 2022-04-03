Салихова раскритиковала судейство по итогам матча с «Локомотивом»

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Зарема Салихова, гражданская жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на судейство матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».
Салихова раскритиковала судейство по итогам матча с «Локомотивом»
  • РИА Новости

«Хачатурянц сказал, что нужна стабильность в трактовке эпизодов. Нарушение Бека-Беки на Мартинсе — это тогда что? Снова апельсиново-оранжевая? Все спорные моменты решаются не в пользу «Спартака» — вот, где стабильность. Похоже, что судьи выполняют какой-то свой KPI», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

На 24-й минуте арбитр матча Сергей Карасёв показал жёлтую карточку полузащитнику «Локомотива» Алексису Бека-Беке за прямой удар ногой хавбека «Спартака» Кристофера Мартинса Перейры.

Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве. При этом начало матча было отложено на час из-за сильного снегопада.

«Локомотив» обыграл «Спартак» со счётом 1:0 благодаря голу Вильсона Изидора на 85-й минуте. Таким образом, железнодорожники набрали 37 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Красно-белые (27) находятся на десятой строчке.

Ранее полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук отметил, что в матче со «Спартаком» все находились в равных условиях.

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