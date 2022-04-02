Карасёв не засчитал гол Промеса из-за офсайда в матче с «Локомотивом» при помощи VAR

Мяч нападающего «Спартака» Квинси Промеса в ворота «Локомотива» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) был отменён.

На 42-й минуте Промес поразил ворота железнодорожников. Сперва арбитр Сергей Карасёв засчитал гол, но ассистенты VAR всё же ему подсказали, что голландец находился в офсайде, после чего взятие ворот было отменено.

Встреча проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Игра из-за сильного снегопада была отложена на час, но всё же состоялась.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка. «Спартак» — на девятой строчке (27 очков).

Ранее жена владельца «Спартака» Зарема Салихова раскритиковала решение о проведении матча с «Локомотивом».