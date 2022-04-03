Экс-арбитр Николаев: судья должен был назначить пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Уралом»

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Бывший судья Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Николаев дал оценку работы арбитров в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Уралом».
Экс-арбитр Николаев: судья должен был назначить пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Уралом»
  • РИА Новости

«Не назвал бы эти эпизоды идентичными, но в чём-то они похожи. В обоих случаях последовали нарушения правил по неосторожности, следовало назначить пенальти и в ворота «Урала», и в ворота ЦСКА. Во втором случае касание по ноге футболиста гостей было очевидным, и его оказалось достаточно, чтобы лишить игрока возможности выполнить технический приём», — цитирует Николаева РИА Новости.

Матч ЦСКА — «Урал», который прошёл на поле стадиона «ВЭБ Арена», завершился со счётом 2:2. 

Главный арбитр матча Игорь Панин в добавленное время назначил пенальти в ворота «Урала». 11-метровый реализовал Юсуф Языджи. Через несколько минут Панин не назначил пенальти в ворота ЦСКА после падения в штрафной Лео Гогличидзе.

ЦСКА (43 очка) занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Урал» (21 очко) располагается на 13-й позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (48 очков).

Ранее Игорь Шалимов заявил, что в конце игры с ЦСКА «Уралу» не дали пенальти.

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