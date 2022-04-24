Березуцкий назвал матч ЦСКА и «Динамо» тяжёлой игрой равных соперников

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал победу над столичным «Динамо» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Это была тяжёлая игра между двумя равными соперниками. Первый тайм прошёл почти без моментов. Второй тайм был более открытым, мы забили гол. У «Динамо» тоже были моменты. Мы могли забить раньше», — цитирует Березуцкого «Спорт-Экспресс».

Он также призвал «не разжигать» по поводу возможного недовольства Юсуфа Языджи и Хорсе Карраскаля своими заменами. По его мнению, это абсолютно нормальные эмоции для футболистов.

«Замены могут сыграть, а могут не сыграть. Надо было освежить игру. Игроку, который провёл 60 минут, не хватает», — добавил специалист.

ЦСКА обыграл бело-голубых со счётом 1:0 благодаря голу Чидера Эджуке и вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 52 очками занимает вторую строчку в первенстве, отставая от лидирующего «Зенита» на три балла. При этом у петербургского коллектива есть игра в запасе.

Ранее главный тренер «Динамо» Сандро Шварц остался доволен игрой своей команды в матче с ЦСКА.