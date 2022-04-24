Салихова требует вернуть «Спартаку» очки после поражения от «Ростова»

Гражданская жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова жёстко раскритиковала судейство Виталия Мешкова в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».

«Мешков есть Мешков. Главное действующее лицо матча. Всегда верен своим методичкам: отменяет гол и назначает придуманные пенальти. Нашим игрокам нельзя двигать ногами в своей штрафной, чтобы не получить пенальти при Мешкове», — цитирует Салихову «Чемпионат».

По её мнению, РФС и РПЛ издеваются над «Спартаком», назначая таких арбитров на матчи команды. Она также заявила, что рефери проводят соревнования на количество отменённых голов красно-белых.

«Что толку от того, что ЭСК указывает на ошибки судьи? Не нужны нам ваши признания! Очки возвращайте! С такими деятелями футбол в России никогда не будет футболом. Вы отбиваете желание любых инвестиций в спорт! Играйте сами по вашим правилам», — добавила Салихова.

«Спартак» уступил на выезде «Ростову» со счётом 2:3. Судья назначил в ворота красно-белых два пенальти, а также отменил голы защитника и полузащитника московской команды Самуэля Жиго и Михаила Игнатова.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин объяснил, за счёт чего его команда каждый раз обыгрывает «Спартак».