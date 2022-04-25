Колосков: ЦСКА и «Динамо» показали примитивную игру в матче РПЛ

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков раскритиковал игру московских ЦСКА и «Динамо» в матче 26-го тура чемпионата России.

«Победа ЦСКА меня не удивила, меня удивила сама игра. Такой примитивной игры, особенно в первом тайме, которую показали ЦСКА и «Динамо», я в этом сезоне не видел ни разу. Ни одной комбинации вообще», — цитирует Колоскова РИА Новости.

По его мнению, на поле стадиона «ВЭБ Арена» играли две полупрофессиональные команды. Колосков подчеркнул, что легионеры ЦСКА перестали показывать приличную игру. А «Динамо» практически перестало играть в комбинационный футбол.

«Ни одной комбинации вообще, получил мяч — и «бабах» вперёд на 50 м, получил — и снова «бабах» вперёд на 50 м», — добавил Колосков.

ЦСКА переиграл «Динамо» со счётом 1:0. Победный мяч забил Чидера Эджуке (67-я минута).

«Динамо» (52 очка) занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). ЦСКА (47) идёт на третьей позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (55).

Ранее главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал победу над столичным «Динамо» в матче РПЛ.