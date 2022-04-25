Радченко: «Зенит» в матче с «Краснодаром» должен увеличить отрыв от «Динамо»

Короткая ссылка
Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Краснодаром» в 26-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Радченко: «Зенит» в матче с «Краснодаром» должен увеличить отрыв от «Динамо»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Думаю, «Зенит» в этом матче будет отталкиваться от вчерашнего поражения «Динамо», сегодня у команды есть возможность уйти в отрыв», — цитирует Радченко «РБ Спорт».

Он также отметил, что санкт-петербургская команда в каждом матче старается играть на победу и поединок против «Краснодара» не должен стать исключением.

«Для молодёжи «Краснодара» это будет хороший шанс проявить себя перед своими болельщиками и показать, что они могут играть против лидера российского футбола последних лет. Поэтому не думаю, что команде Семака стоит расслабляться в этой встрече», — заключил Радченко.

Встреча состоится 25 апреля в Краснодаре, на одноимённом стадионе. Начало — в 19:00 мск.

«Зенит» за пять туров до конца национального первенства лидирует в турнирной таблице, набрав 55 очков. «Краснодар» находится на шестом месте с 39 очками в активе, имея один матч в запасе.

Ранее главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча «Краснодар» — «Зенит».

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить