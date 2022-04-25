Радимов поделился ожиданиями от матча «Краснодар» — «Зенит»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал, что ждёт от предстоящего матча основной команды клуба из Санкт-Петербурга с «Краснодаром» в 26-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Зенит» — лидер чемпионата. Конечно, они фавориты. «Краснодар» играет дома, поэтому они могут создать проблемы «Зениту». Однако игра будет непредсказуемой», — цитирует Радимова «Чемпионат».

Специалист также считает, что вылет из Кубка России не скажется на психологическом состоянии футболистов «Зенита».

«В команде психологически устойчивые футболисты, которые уже очень много поиграли на высоком уровне», — заключил Радимов.

Встреча состоится 25 апреля в Краснодаре, на одноимённом стадионе. Начало — в 19:00 мск.

«Зенит» за пять туров до конца национального первенства лидирует в турнирной таблице, набрав 55 очков. «Краснодар» находится на шестом месте с 39 очками в активе, имея один матч в запасе.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровых проблемах санкт-петербургской команды перед матчем с «Краснодаром».