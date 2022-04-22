Семак надеется, что Клаудиньо сыграет с «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровых проблемах санкт-петербургской команды перед матчем 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

«Что касается Клаудиньо: он готовится, надеюсь, сможет принять участие в игре. По поводу Караваева и Ловрена: как я уже говорил, их появление маловероятно, они нескоро вернутся в общую группу», — цитирует Семака сайт «Зенита».

Он также рассказал, что тренировки возобновил голкипер Даниил Одоевский, а остальные игроки не испытывают серьёзных проблем.

«Надеюсь, в таком же составе будем готовиться к игре с «Краснодаром», — добавил специалист.

Встреча состоится 25 апреля в Краснодаре на одноимённом стадионе. Начало — в 19:00 мск.

«Зенит» за пять туров до конца национального первенства лидирует в турнирной таблице, набрав 55 очков. «Краснодар» находится на пятом месте с 39 очками в активе, имея один матч в запасе.

Ранее сообщалось, что контракт Семака автоматически будет продлён, если «Зенит» займёт место не ниже второго.