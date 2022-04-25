Литвинов: единственной надеждой «Спартака» спасти сезон является победа в Кубке России

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал тяжёлый период для команды в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2021/22.

«Кубок России — единственная наша надежда спасти сезон. Хоть какой-то титул мы должны забирать в этом году, тем более 100-летие клуба. Думаю, взять трофей вполне реально, это нам по силам. Зоны стыков и вылета в ФНЛ точно не будет», — цитирует Литвинова «РБ Спорт».

Он также считает, что тренеру необходимо внести какие-нибудь изменения в тактику команды.

«Уступаем на последних минутах, пропускаем где-то из-за своих ошибок или из-за ошибок судей. Нам пора принимать радикальные меры, тяжело постоянно отдавать очки, учитывая турнирное положение», — добавил Литвинов.

Напомним, что столичный клуб в матче 26-го тура РПЛ уступил на выезде «Ростову» со счётом 2:3. Судья назначил в ворота красно-белых два пенальти, а также отменил голы защитника и полузащитника московской команды Самуэля Жиго и Михаила Игнатова.

«Спартак» (31 очко) занимает десятую строчку турнирной таблицы.

Ранее бывший главный тренер красно-белых Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение от «Ростова» в матче 26-го тура РПЛ.