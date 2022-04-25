Аленичев: скоро «Спартак» вернётся на своё заслуженное первое место

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение от «Ростова» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Очень расстроен. Больно наблюдать за таким судейством и за такой игрой. Верю, что скоро чёрная полоса c 10-м местом в турнирной таблице закончится и «Спартак» вернётся на своё заслуженное первое место», — цитирует Аленичева «РБК Спорт».

По его словам, всем болельщикам красно-белых остаётся пожелать только терпения.

Напомним, столичный клуб уступил на выезде «Ростову» со счётом 2:3. Судья назначил в ворота красно-белых два пенальти, а также отменил голы защитника и полузащитника московской команды Самуэля Жиго и Михаила Игнатова.

«Ростов» (34 очка) занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Спартак» (31 очко) находится на десятой позиции.

Ранее известный комментатор Константин Генич высказался о работе арбитра Виталия Мешкова в матче 26-го тура РПЛ между ростовским клубом и красно-белыми.