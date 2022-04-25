Генич: Мешков подписал себе приговор после матча «Ростов» — «Спартак»

Короткая ссылка
Известный комментатор Константин Генич высказался о работе арбитра Виталия Мешкова в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ростовом» и «Спартаком».

«Этот сезон у «Спартака» весь скомканный. Наверное, из-за этого как-то притягиваются все спорные решения арбитров», — сказал Генич в эфире «Матч Премьер».

Он отметил, что после матчей «Спартака» в большинстве своём не первый план выходит обсуждение работы судей, а не самой игры.

«Думаю, что сегодня, к сожалению, Мешков подписал себе приговор до конца сезона», — добавил Генич.

«Спартак» уступил на выезде «Ростову» со счётом 2:3. Судья назначил в ворота красно-белых два пенальти, а также отменил голы защитника и полузащитника московской команды Самуэля Жиго и Михаила Игнатова.

Ранее сообщалось, что «Спартаке» не видят смысла подавать жалобу в ЭСК РФС после поражения от «Ростова».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить