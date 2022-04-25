В «Спартаке» не видят смысла подавать жалобу в ЭСК РФС после поражения от «Ростова»

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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос, планирует ли клуб подавать жалобу на судейство матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».

«Будем ли подавать в ЭСК РФС? Посмотрим, изучим эпизоды. Не думаю, что это имеет смысл», — цитирует Мележикова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» уступил на выезде «Ростову» со счётом 2:3. Судья назначил в ворота красно-белых два пенальти, а также отменил голы защитника и полузащитника московской команды Самуэля Жиго и Михаила Игнатова.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение команды от «Ростова».

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