Червиченко: у «Ростова» нет плакальщицы, как у «Спартака», которая давит на судей

Короткая ссылка
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение команды от «Ростова» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Думаю, сегодня был лучший матч тура. По поводу судейства я придерживаюсь диаметрально противоположной точки зрения по сравнению с большинством подвизгивающих. Мешков как мог старался в пользу «Спартака», но не всё получилось у него сегодня», — цитирует Червиченко Sport24.

По его мнению, не помог Мешков спартаковцам только в тех моментах, когда ему подсказывал ассистент VAR, а «Ростов» победил абсолютно заслуженно.

«Единственная позиция, по которой «Ростов» уступает «Спартаку», — у них нет профессиональной плакальщицы, которая бы давила на судей. Всё остальное у «Ростова» лучше», — заявил Червиченко.

«Спартак» уступил на выезде «Ростову» со счётом 2:3. Судья назначил в ворота красно-белых два пенальти, а также отменил голы защитника и полузащитника московской команды Самуэля Жиго и Михаила Игнатова.

Ранее гражданская жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова резко ответила на слова главного тренере «Ростова» Валерия Карпина после матча.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить