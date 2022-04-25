Червиченко: у «Ростова» нет плакальщицы, как у «Спартака», которая давит на судей

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение команды от «Ростова» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Думаю, сегодня был лучший матч тура. По поводу судейства я придерживаюсь диаметрально противоположной точки зрения по сравнению с большинством подвизгивающих. Мешков как мог старался в пользу «Спартака», но не всё получилось у него сегодня», — цитирует Червиченко Sport24.

По его мнению, не помог Мешков спартаковцам только в тех моментах, когда ему подсказывал ассистент VAR, а «Ростов» победил абсолютно заслуженно.

«Единственная позиция, по которой «Ростов» уступает «Спартаку», — у них нет профессиональной плакальщицы, которая бы давила на судей. Всё остальное у «Ростова» лучше», — заявил Червиченко.

«Спартак» уступил на выезде «Ростову» со счётом 2:3. Судья назначил в ворота красно-белых два пенальти, а также отменил голы защитника и полузащитника московской команды Самуэля Жиго и Михаила Игнатова.

Ранее гражданская жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова резко ответила на слова главного тренере «Ростова» Валерия Карпина после матча.