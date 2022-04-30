«Динамо» сенсационно уступило «Уралу» в матче РПЛ

Московское «Динамо» потерпело поражение от «Урала» в матче 27-го тура России по футболу.

Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Игоря Шалимова.

За «Урал» дублем отметился Эрик Бикфалви (на 28-й и 67-й минутах), ещё один мяч забил Даниэль Мишкич (на 31-й минуте). За «Динамо» забили Арсен Захарян (на седьмой минуте) и Клинтон Н'Жье (на 81-й минуте).

«Динамо» (52 очка) — на второй позиции в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Урал» (27) занимает 14-ю строчку.

Ранее сообщалось, что «Сочи» разгромил «Рубин» в матче РПЛ.