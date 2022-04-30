«Сочи» разгромил «Рубин» в матче РПЛ
- РИА Новости
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Игра завершилась со счётом 6:0 в пользу команды Владимира Федотова.
За сочинский клуб мячи забили Тимофей Маргасов (27-я минута), Жоаозиньо (42-я), Матео Кассьерра (52-я), Кирилл Заика (83-я), Ивелин Попов (85-я), Георгий Мелкадзе (90 + 1).
«Сочи» (49 очков) идёт на третьей позиции таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ). «Рубин» (29) занял 11-ю строчку.
Ранее спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский высказался об отъезде легионеров из команды.