«Сочи» разгромил «Рубин» в матче РПЛ

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«Сочи» нанёс поражение казанскому «Рубину» в матче 27-го тура России по футболу.
«Сочи» разгромил «Рубин» в матче РПЛ
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Игра завершилась со счётом 6:0 в пользу команды Владимира Федотова.

За сочинский клуб мячи забили Тимофей Маргасов (27-я минута), Жоаозиньо (42-я), Матео Кассьерра (52-я), Кирилл Заика (83-я), Ивелин Попов (85-я), Георгий Мелкадзе (90 + 1).

«Сочи» (49 очков) идёт на третьей позиции таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ). «Рубин» (29) занял 11-ю строчку.

Ранее спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский высказался об отъезде легионеров из команды.

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