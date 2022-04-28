В «Рубине» призвали не считать уехавших легионеров предателями

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Спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский высказался об отъезде легионеров из команды.
В «Рубине» призвали не считать уехавших легионеров предателями
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«Вообще, я очень не хотел бы, чтобы болельщики «Рубина» осуждали уехавших футболистов. Сейчас мы живём внутри супернеординарной ситуации, ребята столкнулись с беспрецедентнейшим давлением», — цитирует Яровинского Metaratings.

ФИФА разрешила легионерам клубов РПЛ менять команды вне трансферного окна до окончания сезона-2021/22. «Рубин» покинули Андерс Дрейер, Сильвие Бегич, Хвича Кварацхелия, Сеад Хакшабанович, Филип Уремович и Хван Ин Бом.

«Рубин» (29 очков) занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Казанская команда рискует вылететь из элитного дивизиона. От стыковых матчей «Рубин» отделяет одно очко.

Ранее «Наполи» объявил о переходе Хвичи Кварацхелии.

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