Стабильные результаты, удачное усиление и мастерство Семака: почему «Зенит» не оставил шансов конкурентам в РПЛ

В 26-м туре РПЛ «Зенит» обыграл «Краснодар» и практически гарантировал себе четвёртое подряд чемпионство. Команда ровно прошла весь сезон, а весной традиционно совершила мощный финишный рывок, набрав 20 очков. Большая заслуга в сохранении гегемонии принадлежит главному тренеру Сергею Семаку, который серьёзно перестроил игру команды после ухода некоторых лидеров. Также клуб полностью угадал с трансферами: Клаудиньо с ходу стал лидером коллектива, а Юри Алберто и Иван Сергеев забили на двоих девять мячей во всех турнирах.

Победы над конкурентами и отсутствие спадов

Чемпионство «Зенита» в последние годы превратилось в константу РПЛ. Команда может терять лидеров и покупать новых футболистов, совершать осечки и переживать непростые периоды, но в итоге всё равно финиширует на первом месте. С большой долей вероятности ничего не изменится и в нынешнем сезоне.

Молодое дерзкое «Динамо», казалось, готово было составить реальную конкуренцию гегемону и даже сокращало отставание до трёх очков, но в решающий момент дрогнуло, уступив в московском дерби ЦСКА. В свою очередь, подопечные Сергея Семака на классе обыграли «Краснодар» и открыли себе дорогу к очередному титулу.

В целом сине-бело-голубые в очередной раз мощно провели вторую часть национального первенства и практически не дали шансов преследователям. После возобновления сезона команда в восьми матчах РПЛ одержала шесть побед при двух ничьих и набрала 20 очков. Неожиданным можно назвать только мирный исход с «Крыльями Советов» (1:1), когда самарцы сравняли счёт на 91-й минуте. Также «Зенит» не сумел обыграть «Сочи» (0:0), но был куда ближе к успеху и, например, нанёс почти в четыре раза больше ударов — 19:5. На руку оказался и быстрый вылет из Лиги Европы, который позволил сохранить силы.

Для сравнения «Динамо» на этом же отрезке взяло 16 очков, ЦСКА — 17, «Сочи» — 15, а «Локомотив» — 13, но имеет игру в запасе.

Более того, петербуржцы обошлись практически без спадов. Обычно проблемы у них начинались осенью, когда приходилось разрываться на два, а ранее, с учётом Кубка России, и на три фронта. Небольшой кризис действующий чемпион пережил и на этот раз, когда в октябре потерпел два подряд поражения в Премьер-лиге от «Сочи» и аутсайдера «Арсенала», которые остались единственными.

Однако, как только болельщики других команд стали обсуждать возможное окончание гегемонии, коллектив Семака опустил их с небес на землю. Сначала он буквально унизил «Спартак» — 7:1, а затем разгромил и главного преследователя, «Динамо», — 4:1.

При этом важно, что «Зенит» добывал нужные результаты в противостояниях и с другими грандами и претендентами на медали, если не брать в расчёт «Сочи». ЦСКА и «Краснодар» были обыграны дважды. Во встречах с «Динамо» набрано четыре очка, в том числе добыта ключевая ничья в Москве в последнем туре прошлого года. «Локомотив» и «Спартак» ещё постараются остановить принципиального соперника, но к матчам с ними он подойдёт с солидным отрывом от второй позиции.

Схема с тремя центральными защитниками и ставка на бразильцев в атаке

Многие считают, что победы петербуржцев в России — закономерность, поскольку клуб обладает наиболее серьёзными в стране финансовыми возможностями и может позволить себе приобретать дорогостоящих легионеров. Но не стоит принижать и работу Семака, который близок к тому, чтобы четвёртый раз подряд привести своих подопечных к чемпионству.

Специалист на протяжении нескольких лет органично встраивает в состав новых футболистов и своевременно изменяет игру команды. В текущем сезоне он неоднократно проявлял тактическую гибкость.

Если брать линию обороны, тренер неожиданно решился на переход на схему с тремя центральными защитниками. И это полностью сработало. Если вдвоём возрастные и медлительные Ярослав Ракицкий и Деян Ловрен смотрелись не слишком уверенно, то в компании с номинальным опорником Вильмаром Барриосом их слабые стороны оказались замаскированы. И именно в этой расстановке «Зенит» провёл большую часть игр.

В атаке в последние годы всё строилось вокруг взаимодействия Сердара Азмуна и Артёма Дзюбы, но Семак и здесь решился на серьёзные изменения. Ключевые роли начали играть бразильцы Клаудиньо и Малком, которые с флангов поддерживали выдвинутого на острие иранца. Дзюба же всё чаще оказывался в запасе, но при этом превратился в «джокера» и забил 13 мячей во всех турнирах. Не стал трагедией даже зимний уход Азмуна в «Байер», ведь его успешно заменили новички Юри Алберто и Иван Сергеев.

Клуб на удивление угадал практически со всеми как летними, так и зимними приобретениями. Клаудиньо с ходу стал лидером команды и главным конструктором атак. В активе полузащитника уже значатся десять голов и четыре результативные передачи. Рядом с ним расцвёл соотечественник Малком, который в РПЛ делит четвёртое место по системе «гол + пас» (7 + 7).

Алберто отличился шесть раз, а Сергеев – три. Оба форварда обеспечили Семаку выбор в нападении. Наконец, Дмитрий Чистяков стал основным центральным защитником, а Станислав Крицюк — вратарём. Молодые Арсен Адамов и Нуралы Алип пока проявить себя не успели, зато обеспечили глубину состава.

Этот фактор тоже помог «Зениту» сохранить лидирующие позиции. Тренерский штаб всегда имел под рукой опытных футболистов, которых можно было бросить в бой в непростой момент: Алексея Сутормина, Александра Ерохина, Магомеда Оздоева и Андрея Мостового. Только в РПЛ игроки петербуржцев забили 13 мячей из 61 после выхода на замену.

Наличие длинной скамейки помогало решать многочисленные кадровые проблемы. Например, в отсутствие травмированных Крицюка и Даниила Одоевского первым номером стал Михаил Кержаков. В других случаях помогала универсальность отдельных исполнителей. Например, Дуглас Сантос и Барриос неоднократно закрывали дыры в центре обороны после ухода Ракицкого и повреждения Ловрена.

Риск потери легионеров и проблемы на последнем рубеже

Однако в следующем сезоне «Зениту» непросто будет защитить чемпионство. До сих пор непонятно, примут ли представители страны участие в еврокубках, но с большой долей вероятности этого не произойдёт. В таком случае некоторые ведущие легионеры могут покинуть Санкт-Петербург, хотя весной все они изъявляли желание остаться.

Также клубу предстоит серьёзно поработать над усилением отдельных линий. Вратарская позиция представлена возрастными Кержаковым и Крицюком. Последний приобретался в качестве основного голкипера, но в важных матчах зачастую действовал неуверенно. Помимо них, Семак располагает лишь талантливым, но юным Одоевским.

В центре обороны, по сути, незыблема только позиция Чистякова. Алип провёл за команду в общей сложности восемь матчей, но пока не дал ответа на вопрос, захотят ли петербуржцы выкупать у «Кайрата» права на него. А Ловрен, даже если не покинет команду, подвержен травмам и давно перешагнул 30-летний рубеж.

Дзюбе в августе исполнится 34 года. В нынешнем сезоне он уже забил значительно меньше, чем в прошлом (13 против 22). И не факт, что с ним будет продлён истекающий летом контракт.