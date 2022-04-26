Радимов: работаю в «Зените», но расстроен, что интрига в РПЛ умирает так рано

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Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов после победы основной команды над «Краснодаром» высказался о борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«У «Зенита» остаётся матч со «Спартаком». Было бы красиво оформить чемпионство на поле главного соперника. Такого, мне кажется, ещё в истории не было», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Он также выразил уверенность, что красно-белые не захотят увидеть, как петербуржцы празднуют завоевание титула на «Открытие Банк Арене», что только добавит принципиальности противостоянию.

«Я работаю в «Зените», но, честно говоря, расстроен из-за того, что интрига так рано умирает и не доходит до конца чемпионата. Для смотрибельности чемпионата было бы гораздо интереснее, если бы было наоборот», — добавил Радимов.

По его словам, по этой причине его расстроило поражение «Динамо» от ЦСКА (0:1).

«Зенит» в 26-м туре РПЛ на выезде обыграл «Краснодар» со счётом 3:1, набрал 58 очков и оторвался от идущего на втором месте «Динамо» на шесть баллов за четыре тура до конца национального первенства. Для завоевания трофея сине-бело-голубым достаточно набрать шесть очков.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой объяснил, почему «Зенит» обыгрывает всех конкурентов в России.

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