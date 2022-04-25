Мостовой объяснил, почему «Зенит» обыгрывает всех конкурентов в России

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, из-за чего продолжается гегемония «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Уровень «Зенита» определяется легионерами. Почему «Зенит» выигрывает? Они могут себе позволить купить Малкома за €40 млн. Вспомнить ещё Халка и Витселя — это же вообще… Так и сейчас. Другое дело, что им не хватает в Лиге чемпионов: три или четыре года из группы не могут выйти», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Сине-бело-голубые в 26-м туре РПЛ на выезде обыграли «Краснодар» со счётом 3:1, набрали 58 очков и оторвались от идущего на втором месте «Динамо» на шесть баллов за четыре тура до конца национального первенства.

Ранее сообщалось, что «Зениту» для победы в РПЛ осталось набрать всего шесть очков.

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