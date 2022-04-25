«Зениту» для победы в РПЛ осталось набрать всего шесть очков

Петербургскому «Зениту» необходимо для оформления чемпионства в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2021/22 одержать всего две победы.

Сине-бело-голубые в 26-м туре на выезде обыграли «Краснодар» со счётом 3:1, набрали 58 очков и оторвались от идущего на втором месте «Динамо» на шесть баллов за четыре тура до конца национального первенства.

Таким образом, для завоевания титула подопечным Сергея Семака будет достаточно набрать всего шесть очков, так как даже при их равенстве с «Динамо» «Зенит» будет опережать москвичей по дополнительным показателям.

Коллектив из Санкт-Петербурга выиграл три последних национальных первенства.

Ранее Семак заявил, что все команды играют против «Зенита» свои лучшие матчи.