Семак: команды играют против «Зенита» свои лучшие матчи

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался об игре «Краснодара» в минувшем матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Против нас команды играют свои лучшие матчи, потому что мы главный раздражитель для них. И несмотря на это, мы идём на первом месте. Это результат работы наших игроков», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Сине-бело-голубые на выезде обыграли «Краснодар» со счётом 3:1, набрали 58 очков и оторвались от идущего на втором месте «Динамо» на шесть баллов за четыре тура до конца национального первенства.

Ранее Семак назвал сложной победу «Зенита» над «Краснодаром».