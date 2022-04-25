Семак: команды играют против «Зенита» свои лучшие матчи
- РИА Новости
«Против нас команды играют свои лучшие матчи, потому что мы главный раздражитель для них. И несмотря на это, мы идём на первом месте. Это результат работы наших игроков», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».
Сине-бело-голубые на выезде обыграли «Краснодар» со счётом 3:1, набрали 58 очков и оторвались от идущего на втором месте «Динамо» на шесть баллов за четыре тура до конца национального первенства.
Ранее Семак назвал сложной победу «Зенита» над «Краснодаром».