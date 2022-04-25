Семак назвал сложной победу «Зенита» над «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Краснодаром» в 26-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Это довольно сложная победа, но других, наверно, не бывает. Есть над чем работать, но победа заслуженная, поздравляю ребят», — цитирует Семака «Чемпионат».

По его словам, в первом тайме у петербургского клуба были заминки, из-за которых команда не особо хорошо сыграла в обороне.

«Второй тайм был лучше, мы контролировали игру до того момента, пока не пропустили. Градус игры повысился, «Краснодар» стал создавать больше моментов. Необходим был гол, чтобы обезопасить себя от нервной концовки», — добавил Семак.

Напомним, «Зенит» лидирует в таблице РПЛ, набрав 58 очков. Краснодарский клуб находится на шестом месте (39 очков).

Ранее стали известны условия автоматического продления контракта Семака с петербургским клубом.