«Зенит» обыграл «Краснодар» и оторвался от «Динамо» на шесть очков в таблице РПЛ
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
Игра, которая состоялась в Краснодаре, на одноимённом стадионе, закончилась со счётом 1:3 в пользу гостей.
В составе петербургского клуба отличились Иван Сергеев (35-я минута), Малком (42-я) и Магомед Оздоев (87-я). У «Краснодара» мяч забил Ираклий Манелов (73-я).
«Зенит» лидирует в таблице РПЛ, набрав 58 очков. Краснодарский клуб находится на шестом месте (39 очков).
Ранее бывший футболист сине-бело-голубых Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром».
«Динамо»