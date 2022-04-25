«Зенит» обыграл «Краснодар» и оторвался от «Динамо» на шесть очков в таблице РПЛ

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Петербургский «Зенит» нанёс поражение «Краснодару» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Зенит» обыграл «Краснодар» и оторвался от «Динамо» на шесть очков в таблице РПЛ
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

Игра, которая состоялась в Краснодаре, на одноимённом стадионе, закончилась со счётом 1:3 в пользу гостей.

В составе петербургского клуба отличились Иван Сергеев (35-я минута), Малком (42-я) и Магомед Оздоев (87-я). У «Краснодара» мяч забил Ираклий Манелов (73-я).

«Зенит» лидирует в таблице РПЛ, набрав 58 очков. Краснодарский клуб находится на шестом месте (39 очков).

Ранее бывший футболист сине-бело-голубых Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром».

«Динамо»

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