«Зенит» обыграл «Краснодар» и оторвался от «Динамо» на шесть очков в таблице РПЛ

Петербургский «Зенит» нанёс поражение «Краснодару» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра, которая состоялась в Краснодаре, на одноимённом стадионе, закончилась со счётом 1:3 в пользу гостей.

В составе петербургского клуба отличились Иван Сергеев (35-я минута), Малком (42-я) и Магомед Оздоев (87-я). У «Краснодара» мяч забил Ираклий Манелов (73-я).

«Зенит» лидирует в таблице РПЛ, набрав 58 очков. Краснодарский клуб находится на шестом месте (39 очков).

Ранее бывший футболист сине-бело-голубых Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром».

«Динамо»