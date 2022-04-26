Генич сообщил, что выиграл спор у Дзюбы после гола Сергеева в матче с «Краснодаром»

Комментатор Константин Генич отреагировал на гол нападающего «Зенита» Ивана Сергеева в матче 26-го тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром».

По словам журналиста, они поспорили на юбилее тренера Леонида Слуцкого. Генич сказал, что Сергеев забьёт восемь мячей за сезон, а Дзюба в это не верил. По этой причине Генич загадал желание, которое Артём должен исполнить.

«Я хочу, чтобы он надел под игровую майку «Зенита» белую футболку с моей фотографией и надписью «Спартак», разбань Генича!». И когда он забьёт, то поднимет, чтобы все увидели», — сказал Генич в эфире «Матч Премьер».

В текущем сезоне РПЛ Сергеев забил восемь мячей в 25 матчах. При этом шестью голами он отметился в первой части чемпионата в составе «Крыльев Советов», а за «Зенит» он забил дважды.

Ранее сообщалось, что «Зениту» для победы в РПЛ осталось набрать всего шесть очков.