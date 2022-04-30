Шатов: «Локомотиву» будет тяжело прервать гегемонию «Зенита»

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Полузащитник «Урала» Олег Шатов поделился ожиданиям от матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Локомотивом» и санкт-петербургским «Зенитом».
Шатов: «Локомотиву» будет тяжело прервать гегемонию «Зенита»
  • РИА Новости
  • © Артур Лебедев

«У «Зенита» — качественная команда, хороший тренер, всё есть для того, чтобы команда прогрессировала. Никаких подводных течений, чёткая игра. Тяжело будет прервать гегемонию сине-бело-голубых», — цитирует Шатова «Чемпионат».

Напомним, что матч между петербургским клубом и железнодорожниками состоится 30 апреля в 19:30 мск. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена». «Зенит» может стать победителем РПЛ четвёртый раз подряд.

Ранее главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов оценил шансы команды из Санкт-Петербурга на победу в матче с «Локомотивом».

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