Радимов: «Зенит» не сможет досрочно стать чемпионом России

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов оценил шансы команды из Санкт-Петербурга в матче 27-го тура чемпионата России по футболу с московским «Локомотивом».

«Я думаю, что «Динамо» не уступит «Уралу», чемпионство «Зениту» придётся отложить», — цитирует Радимова «Чемпионат».

По его мнению, «Зенит» является фаворитом матча с «Локомотивом».

«Команда Семака очень хорошо играет дома. «Локомотив» в прошлом матче мне понравился. Очень хорошо атаковали. Только какой «Локомотив» настоящий? Тот, который 70 минут атаковал, или тот, у которого начались проблемы, когда «Нижний» остался в меньшинстве», — добавил он.

«Зенит» (58 очков) лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Динамо» (52) располагается на второй строчке. «Локомотив» (41) идёт на пятой позиции.

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдёт 30 апреля в Санкт-Петербурге. Игра начнётся в 19:30 мск.

Ранее Андрей Канчельскис заявил, что «Зенит» не упустит чемпионства.