Дзюба не выйдет в стартовом составе «Зенита» в матче с «Локомотивом»

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Определились стартовые составы санкт-петербургского «Зенита» и московского «Локомотива» на матч 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дзюба не выйдет в стартовом составе «Зенита» в матче с «Локомотивом»
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  • © Maksim Konstantinov

С первых минут на поле в составе «Зенита» появятся Кержаков, Чистяков, Сантос, Алип, Сергеев, Малком, Алберто, Кузяев, Барриос, Вендел и Клаудиньо.

В составе «Локомотива» выйдут Гилерме, Рыбус, Ненахов, Едвай, Мампасси, Баринов, Жемалетдинов, Петров, Карпукас, Керк и Изидор.

Напомним, что матч между петербургским клубом и железнодорожниками состоится 30 апреля в 19:30 мск. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена». «Зенит» может стать победителем РПЛ четвёртый раз подряд.

Ранее полузащитник «Урала» Олег Шатов поделился ожиданиями от матча между «Локомотивом» и «Зенитом».

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