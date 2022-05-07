Семак рассказал, кому посвятил четвёртое подряд чемпионство с «Зенитом»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками» высказался о четвёртой победе своей команды в чемпионате страны кряду.

«Конечно, самый важный выплеск эмоций был после прошлого тура, когда мы стали чемпионами. Сейчас это дань болельщикам, чтобы отпраздновать вместе с ними. Уже более подготовлена сама процедура чествования, немного неожиданным был факт чемпионства после прошлого тура», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Он отметил, что каждое новое чемпионство отличается от прошлого, а радость от завоевания золотых медалей всегда разная.

«Это чемпионство посвящаем всем, кто его заслужил: команде, руководству, прекрасным болельщикам, всему городу Санкт-Петербургу. В городе очень любят футбол, а мы должны хорошо делать свою работу, чтобы радовать людей», — заключил специалист.

«Зенит» обыграл «Химки» со счётом 1:0. После игры сине-бело-голубые на стадионе «Газпром Арена» провели праздничную церемонию по случаю победы в РПЛ, хотя они стали досрочно в прошлом туре.

Ранее Семак заявил, что ситуация с будущим нападающего Артёма Дзюбы в «Зените» разрешится в ближайшее время.