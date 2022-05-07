Семак заявил, что ситуация с будущим Дзюбы в «Зените» разрешится в ближайшее время

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о будущем нападающего команды Артёма Дзюбы.

«Есть порядок действий. Анонсирование любого события, которое относится к клубу, — это полностью задача клуба. Только у клуба есть полномочия. Всё в ближайшее время разрешится. Всё узнаем: кто остаётся, а кто уходит», — цитирует Семака РИА Новости.

Действующее соглашение Дзюбы с «Зенитом» истекает летом 2022 года. При этом форвард не планирует его продлевать. Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич, в свою очередь, сообщил, что сербский клуб планирует подписать контракт с 33-летним игроком.

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В общей сложности он провёл за команду 247 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Зенит» обыграл «Химки» в матче РПЛ благодаря голу Ивана Сергеева.