«Зенит» обыграл «Химки» в матче РПЛ благодаря голу Сергеева

Петербургский «Зенит» одержал победу над «Химками» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч в игре на 14-й минуте забил Иван Сергеев.

«Зенит» набрал 64 очка и уверенно возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Напомним, что в прошлом туре подопечные Сергея Семака досрочно стали чемпионами России. «Химки» (29) находятся на 12-й строчке.

Ранее сообщалось, что дубль Шамара Николсона помог «Спартаку» обыграть «Урал» в матче РПЛ.