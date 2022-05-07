«Зенит» обыграл «Химки» в матче РПЛ благодаря голу Сергеева

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Петербургский «Зенит» одержал победу над «Химками» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Зенит» обыграл «Химки» в матче РПЛ благодаря голу Сергеева
  • РИА Новости

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч в игре на 14-й минуте забил Иван Сергеев.

«Зенит» набрал 64 очка и уверенно возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Напомним, что в прошлом туре подопечные Сергея Семака досрочно стали чемпионами России. «Химки» (29) находятся на 12-й строчке.

Ранее сообщалось, что дубль Шамара Николсона помог «Спартаку» обыграть «Урал» в матче РПЛ.

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