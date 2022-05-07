Каррера считает, что победа над «Уралом» морально поможет «Спартаку» перед матчем КР

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на победу над «Уралом» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Каррера считает, что победа над «Уралом» морально поможет «Спартаку» перед матчем КР
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Это очень важная победа для «Спартака». Выиграли второй раз подряд, сейчас это было просто необходимо. Считаю, матч в Екатеринбурге в плане морали очень поможет в кубковой игре на следующей неделе», — цитирует Карреру «Спорт-Экспресс».

«Спартак» на выезде обыграл «Урал» со счётом 3:1, набрал 37 очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. 

Красно-белые 11 мая на своём поле встретятся с красноярским «Енисеем» в рамках полуфинала Кубка России.

Ранее сообщалось, что «Спартак» избежит попадания в стыковые матчи по итогам сезона в РПЛ.

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