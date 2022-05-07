«Спартак» избежит попадания в стыковые матчи по итогам сезона в РПЛ

Московский «Спартак» точно не вылетит в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) по итогам сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

После поражений «Химок» от «Зенита» (0:1) и «Нижнего Новгорода» от «Ахмата» (0:1) подмосковная и нижегородская команды точно не обгонят «Спартак».

Москвичи же одержали победу над «Уралом» (3:1) в 28-м туре РПЛ.

Таким образом, красно-белые уже не опустятся в зону стыковых матчей и не вылетят по итогам сезона.

Ранее тренер «Спартака» Паоло Ваноли объяснил, почему прибег к новой схеме в матче с «Уралом».