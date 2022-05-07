Ваноли объяснил, почему «Спартак» прибег к новой схеме в матче с «Уралом»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«У нас есть качественные футболисты в атаке: это и Квинси, и Мозес, и Бакаев, и два отличных нападающих. Уже какое-то время думал об этой схеме, в первом тайме показали себя достаточно хорошо», — цитирует Ваноли «Матч ТВ».
По его словам, далее команда перешла на игру в пять защитников, так как действовать на флангах стало непросто, ведь Квинси Промес и Виктор Мозес совсем недавно вернулись после травм. Специалист также высказался о повреждении Романа Зобнина.
«Он почувствовал боль, и мы его заменили. Хотел отметить Пруцева, который провёл отличный матч и сегодня проявил себя хорошо. Сыграет ли Зобнин на Кубок? Посмотрим завтра», — добавил Ваноли.
«Спартак» на выезде обыграл «Урал» со счётом 3:1, набрал 37 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата России.
Ранее бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на победу над «Уралом».